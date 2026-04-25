В Мали повстанцы атаковали военные объекты

Генеральный штаб Вооруженных сил Мали объявил о боях после «террористических атак» на несколько военных объектов в столице Бамако и по всей стране, сообщает Maliweb.
Армия заявила, что в субботу, 25 апреля, рано утром «вооруженные террористические группы» совершили нападения на несколько объектов и казарм в Бамако и других населенных пунктах страны. В настоящее время между вооруженными силами и нападавшими ведутся бои. В стране мобилизованы все силы для нейтрализации лиц, совершивших атаки, подчеркнул Генштаб. Военные призвали граждан сохранять спокойствие и бдительность.
По данным издания, утром стрельба была слышна близ аэропорта Бамако, полеты приостановлены. Сообщения о нападениях поступили также из городов Кати, Севарэ, Гао и Кидаль.
Reuters сообщает, что повстанцы атаковали военные базы в столице Мали и других местах по всей стране. Около 06:00 вблизи главной малийской военной базы Кати, к северу от Бамако, были слышны два взрыва и стрельба. Выстрелы продолжались более четырех часов, рассказали агентству очевидцы.
«Повсюду стрельба», — сказал житель Севарэ. Двое других собеседников сообщили, что дом министра обороны Садио Камара в Кати был обстрелян и разрушен.
Армия заявила вскоре после 11:00, что ситуация находится под контролем, но зачистка продолжается. Четыре источника сказали Reuters, что группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связана с «Аль-Каидой», признанной террористической и запрещенной в России) была причастна к атакам и, по всей видимости, координировала свои действия с повстанческим «Фронтом освобождения Азавада» (в него входят туареги, противостоящие правительственным войскам на севере Мали), который взял на себя ответственность за нападения в Гао и Кидале.
Представитель «Фронта освобождения Азавада» Мохамед Эльмаулуд Рамадан заявил в соцсетях, что их силы взяли под контроль позиции в Гао и один из двух военных лагерей в Кидале.
Как отмечает Reuters, власти Мали борются с повстанцами из западноафриканских филиалов «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе организации признаны в России террористическими и запрещены). Страна также сталкивается с восстаниями туарегов на севере.
Правительство во главе с генералом Ассими Гоитой пришло к власти после переворотов 2020 и 2021 годов, пообещав восстановить безопасность, но ему пока не удается этого сделать, указывает агентство.
