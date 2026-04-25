В ЛНР погибли три человека при ночной атаке беспилотников

При атаке беспилотников по ЛНР минувшей ночью в селе Солонцы Троицкого округа погибли три человека, еще несколько ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник в «Максе».
«Ночью серьезный удар пришелся по жилым домам села Солонцы Троицкого округа. К несчастью, там погибли 3 человека, еще двое ранены. Полностью разрушены 4 дома. МЧС ликвидировали возгорание, проводится разбор завалов», — написал он.
Жилые дома также были повреждены в Лисичанске. В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка. Повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк.
Следователи фиксируют последствия атаки, добавил Пасечник.
8 апреля глава ЛНР сообщал о трех жителях, раненных при атаке на Луганск. Они попали под удар беспилотников, который пришелся на многоквартирные дома и частный сектор в Артемовском районе.
