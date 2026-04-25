El Mundo рассказала о «пиратских» методах Ирана для обхода блокады США

Иранские танкеры для обхода блокады США в Ормузском проливе используют усовершенствованные методы, применявшиеся морскими пиратами в
По словам аналитика Джона Хендрикса, один из наиболее распространенных способов — перегрузка нефти между судами в открытом море. Так, танкер Elpis, находящийся под санкциями, после загрузки нефти направился в удаленные районы и передал груз другому судну, не подпадающему под ограничения. Такой метод помогает размыть происхождение сырья и доставить его на рынок, говорится в статье.
Еще один «пиратский» способ — отключение автоматической системы идентификации (AIS). Например, танкер Hero II временно исчез из систем отслеживания при прохождении через Персидский залив. Такое «путешествие в темноте» позволяет пересекать чувствительные районы, не оставляя немедленного цифрового следа. При этом данная мера оказалась не так эффективна, отмечает издание. Танкер Dorena, несмотря на отключенный сигнал, был обнаружен и перехвачен американским эсминцем.
Также Ираном применяется метод со сменой идентичности судов. Например, танкер Tifani за последние годы работал под тремя разными именами и флагами. В других случаях используются цифровые манипуляции: судно Rich Starry передавало ложные координаты, искажая данные о своем местоположении. После этого суда стараются двигаться вдоль побережья Ирана, где американские корабли ограничены в действиях, и продолжают маршрут в сторону Пакистана.
Наиболее сложная схема связана с так называемыми «кораблями-призраками». По данным аналитической компании Windward, на которые ссылается El Mundo, такие суда используют идентификационные номера уже списанных кораблей, а также регистрируются в странах с минимальным контролем, например в Малави или Ботсване.
Эксперты отмечают, что эффективность прохождения Ормузского пролива достигается именно за счет комбинирования нескольких методов в рамках одного рейса. Это позволяет Ирану сохранять экспорт нефти, несмотря на усиление давления со стороны США, сказано в статье.
Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива 13 апреля после переговоров Вашингтона и Тегерана в Пакистане, на которых стороны не смогли прийти к общему соглашению. В ответ Иран заявил, что попытки США блокировать водную артерию «обречены на провал».
По данным Financial Times, с момента введения блокады через пролив прошли не менее 34 связанных с Ираном танкеров. Из них 19 вышли из Персидского залива и 15 — вошли, часть из них перевезла иранскую нефть примерно на $900 млн.
21 апреля американский лидер заявил, что продлевает срок перемирия с Ираном по просьбе Пакистана. Американские военные продолжили блокаду иранских портов.