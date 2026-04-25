El Mundo рассказала о «пиратских» методах Ирана для обхода блокады США

По словам аналитика Джона Хендрикса, один из наиболее распространенных способов — перегрузка нефти между судами в открытом море. Так, танкер Elpis, находящийся под санкциями, после загрузки нефти направился в удаленные районы и передал груз другому судну, не подпадающему под ограничения. Такой метод помогает размыть происхождение сырья и доставить его на рынок, говорится в статье.