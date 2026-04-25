FT рассказала, куда пропал «секретарь всего» в США

Рубио был назначен на столько должностей, что превратился в мем «секретарь всего», пишет FT. Собеседники издания объясняют, что госсекретарь не стремится возглавить переговоры с Ираном, чтобы не стать ответственным за их провал.

Источник: РБК

Госсекретарь США Марко Рубио мог намеренно отстраниться от конфликта Вашингтона с Ираном, стремясь удержать стратегическое преимущество в преддверии выборов 2028 года. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.

Рубио, как и вице-президент США Джей Ди Вэнс, рассматривается как потенциальный преемник президента Дональда Трампа в Республиканской партии и движении MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой).

«Рубио, возможно, уже чувствует, что Иран полностью проиграл и чем меньше он с ним связан, тем лучше», — сказал FT профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

Профессор указал, что операция США в Венесуэле с похищением президента Николаса Мадуро может стать «единственным светлым пятном» во внешней политике Трампа, так что Рубио явно «хотел бы присвоить себе этот успех и не оставлять следов своего влияния на все остальное».

Переговорами с Ираном занимается вице-президент Джей Ди Вэнс. Источник издания среди помощников Рубио напомнил, что делегации «приходится иметь дело с Ираном». «И что же не дай бог произойдет, если переговоры провалятся? Что ж, тогда Джей Ди Вэнс потерпел неудачу. Он не выполнил своих обещаний. В результате плюс балл для Рубио», — объяснил собеседник FT.

Эксперты назвали уменьшение публичной роли Рубио с личной склонностью Трампа к быстрым военным интервенциям вместо построения альянсов в рамках глобальной стратегии. Такой практики прежде придерживались другие госсекретари-республиканцы, например Киссинджер и Джеймс Бейкер, отмечает FT.

Согласно графику поездок, изученному газетой, Рубио проводит меньше времени за границей по сравнению со своими предшественниками. За первые 15 месяцев пребывания в должности госсекретаря он провел в командировках 71 день — меньше, чем любой другой глава Госдепа за тот же период.

Марко Рубио в нынешней администрации был назначен на столько должностей, из-за чего возник мем «секретарь всего», пишет FT. «Рубио узнает, что его только что назначили президентом Венесуэлы», «Рубио — следующий верховный лидер Ирана», «Рубио — новый папа римский», — перечисляет издание.

Рубио, помимо работы госсекретарем и советником Трампа по национальной безопасности, в частности, выполнял роль администратора Агентства США по международному развитию (USAID), которое было закрыто, и был главным администратором Национального управления архивов и документации (NARA).

Американский лидер, который когда-то пренебрежительно называл своего госсекретаря «Маленьким Марко», в мае прошлого года заявлял: «Когда у меня возникает проблема, я звоню Марко. Он ее решает».

Высокопоставленный американский чиновник объяснял Reuters, что Рубио завоевал доверие Трампа, выполняя все порученные ему задачи. «Он сделал все, что Трамп ему поручил, — сказал собеседник. — Почему бы ему не доверять?».

