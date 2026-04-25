Reuters узнал о переходе республиканцев к стратегии «меньше Трампа»

По итогам выборов 2024 года под контролем республиканцев оказались и Белый дом, и обе палаты конгресса. Однако в такой ситуации на промежуточных выборах партия президента часто теряет места или даже контроль над одной из палат конгресса. В середине января Трамп отмечал, что недоволен риском потери контроля Республиканской партии над палатой представителей или сенатом США на промежуточных выборах в 2026 году. «Это какая-то глубокая психологическая проблема, что, когда ты выигрываешь президентские выборы, ты не выигрываешь выборы промежуточные», — сказал он.