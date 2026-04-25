Reuters узнал о переходе республиканцев к стратегии «меньше Трампа»

Республиканцы корректируют кампанию перед промежуточными выборами в ноябре на фоне снижения рейтингов президента Дональда Трампа, роста цен на топливо и затяжного конфликта с Ираном, сообщает Reuters.
По данным агентства, партия намерена использовать мобилизационный эффект Трампа, но не делать его центральной фигурой кампании. На закрытой встрече с участием главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, политического директора Джеймса Блэра и социолога Тони Фабрицио кандидатам рекомендовали делать акцент на налоговой политике и борьбе с инфляцией.
Изначально предвыборная стратегия предполагала активное участие Трампа, однако теперь этот подход пересматривается. По словам источников, кандидаты будут больше говорить о региональных проблемах, чем о поддержке президента.
Рейтинг одобрения Трампа снизился до 36%, показали результаты опроса Reuters/Ipsos. По данным The New York Times, рейтинг американского лидера до ближневосточного конфликта был на уровне 40%. Это усиливает риски для республиканцев в конкурентных округах и повышает вероятность потери контроля над конгрессом, говорится в статье.
Дополнительным фактором давления остается конфликт с Ираном: США не удалось добиться открытия Ормузского пролива, а цены на бензин приблизились к $4 за галлон. Как отмечает Reuters, это может нивелировать эффект от налоговой реформы.
«Избиратели считают, что президент делает недостаточно для того, чтобы сделать их жизнь дешевле, но при этом они по-прежнему верят, что республиканцы хотят этого добиться», — сказал агентству один из источников.
Другой собеседник Reuters из окружения Трампа считает, что низкая популярность Демократической партии среди американцев дает республиканцам эффективный инструмент для противопоставления своих политических идей. При этом сами демократы намерены использовать стратегию, связывающую кандидатов-республиканцев с действиями Трампа, включая войну с Ираном — крупнейшую американскую военную операцию с 2003 года.
В начале апреля Politico писало, что республиканцы боятся проиграть промежуточные выборы в сенат и палату представителей США, которые пройдут в ноябре, из-за конфликта на Ближнем Востоке. По мнению однопартийцев, действия Трампа ради завершения войны оказались слишком непоследовательными и запоздалыми.
Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года, на них будут переизбраны все 435 членов палаты представителей конгресса (срок полномочий ее членов составляет два года) и 33 сенатора (шесть лет). Также состоятся специальные выборы на вакантные места сенаторов от Огайо и Флориды, которые занимали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио.
По итогам выборов 2024 года под контролем республиканцев оказались и Белый дом, и обе палаты конгресса. Однако в такой ситуации на промежуточных выборах партия президента часто теряет места или даже контроль над одной из палат конгресса. В середине января Трамп отмечал, что недоволен риском потери контроля Республиканской партии над палатой представителей или сенатом США на промежуточных выборах в 2026 году. «Это какая-то глубокая психологическая проблема, что, когда ты выигрываешь президентские выборы, ты не выигрываешь выборы промежуточные», — сказал он.
Сейчас в нижней палате у республиканцев небольшой перевес: 219 мандатов против 212 у демократов. В сенате у республиканцев 53 места, у демократов — 45.
