Захарова: Россия использует вызов посла Румынии для изложения взглядов

Ранее министерство иностранных дел Румынии объявило о вызове посла РФ в Бухаресте после якобы падения беспилотника в районе Галац.
«Мы всегда используем любой вызов посла, особенно в стране с недружественным режимом, для того, чтобы еще раз, аргументированно, с фактами на руках изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам. Так будет и в этот раз», — сказала Захарова агентству.
Дипломат подчеркнула, что регулярный вызов послов РФ в недружественных странах будет использоваться как регулярный повод доносить взгляды Москвы.