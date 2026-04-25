Макрон назвал Европу «жертвой геополитики»

«Мы все в одной лодке, и, если позволите, это не та лодка, которую мы выбирали. Мы — жертвы геополитики и жертвы этой войны, которая началась несколько месяцев назад», — сказал Макрон на пресс-конференции в Афинах вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
По его мнению, сама паника, вызванная геополитической неопределенностью, грозит привести к дефициту.
Financial Times, в свою очередь, сообщала о трех этапах плана Британии и Франции по Ормузскому проливу, включающего дипломатический, материально-технический и военный. Первый этап предполагает выработку мер для обеспечения безопасного судоходства, второй — логистическую поддержку судов, застрявших в проливе, а третий — развертывание военно-морских сил коалиции на Ближнем Востоке.
