Макрон назвал Европу «жертвой геополитики»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал вновь открыть Ормузский пролив «в ближайшие дни и недели». Его слова приводит Sky News.

Источник: Reuters

«Мы все в одной лодке, и, если позволите, это не та лодка, которую мы выбирали. Мы — жертвы геополитики и жертвы этой войны, которая началась несколько месяцев назад», — сказал Макрон на пресс-конференции в Афинах вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По его мнению, сама паника, вызванная геополитической неопределенностью, грозит привести к дефициту.

Европа собирает коалицию по освобождению Ормузского пролива без участия США, писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Макрон уточнял, что речь идет об «оборонительной миссии», в ней не будут участвовать «воюющие стороны» — США, Израиль и Иран.

Financial Times, в свою очередь, сообщала о трех этапах плана Британии и Франции по Ормузскому проливу, включающего дипломатический, материально-технический и военный. Первый этап предполагает выработку мер для обеспечения безопасного судоходства, второй — логистическую поддержку судов, застрявших в проливе, а третий — развертывание военно-морских сил коалиции на Ближнем Востоке.

Материал дополняется

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше