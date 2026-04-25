Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отменил поездку своего спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном. Об этом он заявил журналисту телеканала Fox News Аише Хэсни.

Источник: AP 2024

В X журналист указала, что в ходе телефонного разговора Трамп сказал ей, что в одностороннем порядке отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан.

«Я сказал своим людям некоторое время назад, пока они собирались к отъезду: “Нет, вы не станете совершать 18-часовой перелет, чтобы туда добраться. У нас на руках все карты. Они (Иран — прим. ТАСС) могут позвонить нам, когда захотят. Но вы больше не будете совершать 18-часовых перелетов ради разговоров ни о чем”, — цитирует Хэсни американского лидера.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
