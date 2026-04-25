Захарова рассказала, как будет использован вызов посла в МИД Румынии

Россия воспользуется вызовом посла в Румынии Владимира Липаева в МИД этой страны, чтобы донести свою позицию по внешнеполитическим проблемам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

Источник: РБК

Россия воспользуется вызовом посла в Румынии Владимира Липаева в МИД этой страны, чтобы донести свою позицию по внешнеполитическим проблемам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Мы всегда используем любой вызов посла, особенно в стране с недружественным режимом, для того, чтобы еще раз, аргументированно, с фактами на руках изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам. Так будет и в этот раз», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что регулярный вызов послов России в недружественных странах будет системно использоваться в качестве повода доносить взгляды Москвы.

25 апреля пресс-служба румынского МИД сообщила о вызове посла Липаева. Ранее в этот день Минобороны страны сообщило об обнаружении обломков дрона. Они повредили электрический столб и хозяйственную постройку на территории дома в городе Галац.

Москва неоднократно опровергала обвинения в появлении дронов над Европой. Кремль также предупреждал, что Россия примет меры, если выяснится, что страны ЕС предоставляют свое воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ.

