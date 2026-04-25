Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном

Американской делегации не стоит совершать 18-часовой перелет в Пакистан и «болтать ни о чем», возобновления боевых действий это не означает, сказал Трамп. Он объяснил свое решение «междоусобицей и неразберихой» в руководстве Ирана.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном, сообщает Fox News.

По его словам, американской делегации не стоит совершать 18-часовой перелет в Пакистан и «болтать ни о чем». Он добавил, что иранцы могут позвонить в Вашингтон в любое удобное для них время.

«Некоторое время назад я сказал своим людям, которые готовились к отъезду: “Нет, вы не будете летать туда 18 часов. У нас есть все козыри. Они могут звонить нам в любое время, но вы больше не будете летать 18 часов, чтобы сидеть и болтать ни о чем”, — сказал Трамп.

В беседе с Axios американский лидер также уточнил, что его решение не означает возобновление войны с Ираном. «Нет. Это не подразумевается. Мы еще об этом не думали», — сказал он.

На своей странице в соцсети TruthSocia Трамп добавил, что в руководстве Ирана «царит огромная междоусобица и неразбериха». «Никто не знает, кто главный, включая их самих», — подчеркнул он.

Тем временем «Аль-Джазира» сообщила, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи, накануне прибывший в Пакистан на переговоры, вылетел из Исламабада после встреч на высоком уровне и передачи пакистанским официальным лицам списка требований Тегерана для прекращения войны. По данным канала, пакистанская и иранская делегации почти весь день проводили переговоры. Они подробно обсуждали «красные линии» Тегерана и то, где страна готова пойти на компромиссы. По словам пакистанских властей, они ознакомились с позицией Ирана и видят, что по некоторым вопросам произошел прогресс.

Американские переговорщики, по данным Axios, также планировали прибыть в Исламабад и провести двустороннюю встречу с пакистанскими посредниками. Только после этого обе стороны могли приступить к прямым переговорам.

Портал ранее сообщал, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в понедельник, 27 апреля. В МИД Ирана это опровергли и отметили, что встреча с представителями США не планируется.

До этого власти Ирана отказались от участия в переговорах с США, которые были запланированы на 22 апреля в Пакистане. Тегеран тогда не увидел перспектив в переговорах.

Переговоры США и Ирана в Пакистане, состоявшиеся 11−12 апреля, завершились без достижения соглашения. Тегеран увязывает согласие на новые раунды переговоров с выполнением Вашингтоном своих обязательств, включая снятие американской блокады иранских портов, которую в Иране считают нарушением договоренностей о прекращении огня.

Между США и Ираном сейчас действует перемирие. Оно было объявлено 8 апреля сроком на две недели. Позже Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше