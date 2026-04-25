Дуров опубликовал новый трек в стиле военного марша

Источник: РБК

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал трек созданный им с помощью ИИ в жанре военного марша под псевдонимом «Дурикович». Композиции опубликованы в телеграм-канале Дурова.

«Пора признать, что мой любимый жанр — военные марши», — написал он.

В следующей публикации прикреплена та же композиция в другой аранжировке, которую Дуров охарактеризовал «имперской» версией.

Перед этим, 23 апреля, Дуров опубликовал ИИ-трек в жанре шансон под названием «Свой живой интернет». Песня посвящена запретам и блокировкам в интернете. Дуров тогда написал, что продолжит выкладывать композиции под псевдонимом Дурикович.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше