Дуров опубликовал новый трек в стиле военного марша

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал трек созданный им с помощью ИИ в жанре военного марша под псевдонимом «Дурикович». Композиции опубликованы в телеграм-канале Дурова.
«Пора признать, что мой любимый жанр — военные марши», — написал он.
В следующей публикации прикреплена та же композиция в другой аранжировке, которую Дуров охарактеризовал «имперской» версией.
Перед этим, 23 апреля, Дуров опубликовал ИИ-трек в жанре шансон под названием «Свой живой интернет». Песня посвящена запретам и блокировкам в интернете. Дуров тогда написал, что продолжит выкладывать композиции под псевдонимом Дурикович.
