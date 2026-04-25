Как из концлагеря: Киев неделями морит голодом бойцов ВСУ на передовой

Ситуация получила огласку, когда жена одного из военнослужащего ВСУ Анастасия Сильчук показала в Сети кадры с супругом и его сослуживцами. Речь идёт о 14-й бригаде 2-го батальона ВСУ. На фото видно исхудавших до костей мужчин, на которых уже не держится даже военная форма. По словам женщины, бойцы были дислоцированы на левый берег реки Оскол в Харьковской области. Однако никто им не прислал запасы продовольствия, воды и лекарств. Командование оставило их одних держать позиции.