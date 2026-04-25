Срыв переговоров: Трамп ответил на вопрос о новых ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена визита его спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан не является предвестником возобновления боевых действий против Ирана. В интервью порталу Axios американский лидер подчеркнул, что вопрос о возвращении к военному сценарию на текущий момент не рассматривается.
«Это не означает этого. Мы пока об этом не думаем», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможных последствиях для региональной безопасности.
Причиной отмены поездки стало отсутствие прогресса в диалоге с Тегераном. Как пояснил президент, он не видит смысла в организации длительного перелета для своих представителей в условиях отсутствия готовности иранской стороны к конкретным договоренностям.
«Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой полет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это точно так же по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не собираемся ехать туда только для того, чтобы сидеть и говорить ни о чем», — подчеркнул Трамп.
По данным портала Axios, решение об отмене визита было принято примерно через час после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи покинул Исламабад. Переговоры с участием пакистанских посредников не принесли значимых результатов: иранская сторона выдвинула жесткое требование о снятии американской морской блокады как предварительного условия для начала полноценного диалога. В свою очередь, Белый дом ранее обозначал ограниченный период времени, в течение которого Тегеран должен был консолидировать свои внутренние позиции и представить приемлемое предложение.
При этом ранее гостелерадиокомпания Ирана привела заявление центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» в котором говорится, что США встретятся с ответом вооруженных сил Ирана, если продолжат блокаду исламской республики. «Если американская армия-агрессор продолжит блокаду, грабежи и пиратство в регионе, пусть они будут уверены, что встретятся с ответом мощных вооруженных сил Ирана», — отмечалось в документе.
