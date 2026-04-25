Орбан отказался от места депутата парламента Венгрии

«Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил от него отказаться. Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения», — заявил Орбан в видеообращении, которое транслировали венгерские телеканалы.
Он отметил, что Правление ФИДЕС предложило ему продолжить работу в качестве председателя партии и в июне намерено провести свой общенациональный съезд. «Если съезд окажет мне доверие, то я буду готов выполнить эту задачу», — подчеркнул Орбан. 12 апреля правящая коалиция ФИДЕС и ХДНП проиграла парламентские выборы партии «Тиса» и переходит в оппозицию.
Премьер рассказал, что лидером парламентской фракции ФИДЕС станет глава его канцелярии Гергей Гуйяш, имеющий в уходящем правительстве Венгрии ранг министра. Орбан напомнил, что возглавляет партию ФИДЕС уже почти четыре десятилетия и за это время у нее были «успехи и неудачи, победы и поражения». «Однако одно остается неизменным: это сообщество всегда было самым сплоченным и единым политическим сообществом Венгрии, и эта сплоченность сейчас нужна как никогда», — добавил глава правительства.
62-летний Орбан беспрерывно находится на посту премьера с 2010 года, а до этого занимал эту должность в 1998—2002 годах — в общей сложности дольше, чем любой другой европейский политик. По итогам последних парламентских выборов ФИДЕС и ее младшие партнеры — христианские демократы — получили в парламенте лишь 52 места из 199.
Завоевавшая более двух третей депутатских мандатов партия «Тиса» сформирует новое правительство страны. Ее лидер 45-летний евродепутат Петер Мадьяр будет избран премьер-министром Венгрии на первом заседании парламента нового созыва 9 мая.