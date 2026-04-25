Орбан отказался от места депутата парламента Венгрии

Премьер рассказал, что лидером парламентской фракции ФИДЕС станет глава его канцелярии Гергей Гуйяш, имеющий в уходящем правительстве Венгрии ранг министра. Орбан напомнил, что возглавляет партию ФИДЕС уже почти четыре десятилетия и за это время у нее были «успехи и неудачи, победы и поражения». «Однако одно остается неизменным: это сообщество всегда было самым сплоченным и единым политическим сообществом Венгрии, и эта сплоченность сейчас нужна как никогда», — добавил глава правительства.