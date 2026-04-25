В Раде сообщили о несогласии Генштаба Украины с реформой мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский и Генштаб ВСУ не согласны с предложенной Минобороны реформой территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), заявил депутат Верховной рады, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Его слова приводит «Страна.ua».
«В самой реформе, которую предлагает Министерство обороны, с чем-то не согласен Генеральный штаб. Есть вещи, которые они считают, могут повлиять на уже налаженные процессы», — сказал Костенко.
Нардеп ранее сообщал, что Минобороны Украины готовит реформу ТЦК, но окончательная концепция еще не утверждена и дорабатывается. По его словам, среди предложений — переименование ТЦК в «Офис резерва», разделение функций (социальные и призывные), а также возможная передача части полномочий полиции. «Будет слово “офис”, как оно есть в названиях “офис президента”, “офис генерального прокурора”, так и здесь будет офис», — пояснял Костенко.
Издание LIGA.net на прошлой неделе писало со ссылкой на источники, что МВД выступило против передачи Национальной полиции функции по поиску и доставке уклоняющихся от службы украинцев в ТЦК. «Нельзя решать вопрос мобилизации жертвоприношением в виде полиции. Идея Минобороны эффекта не принесет, зато может расшатать самую большую правоохранительную структуру, от которой зависит безопасность каждого человека в этом государстве», — подчеркивали собеседники издания. Как пояснял Костенко, Минобороны планирует переложить часть функций ТЦК на Нацполицию — в частности, поиск и доставку уклоняющихся от службы украинцев.
Глава Нацполиции Иван Выговский в феврале отмечал, что большинство военнообязанных украинцев не желают служить в украинской армии, связав это с коррупцией в ТЦК, «когда за деньги отпускают ту категорию лиц, которые подпадают под мобилизацию». По данным «Украинской правды», уклонение от мобилизации в ТЦК может стоить от $300 до $50 тыс.
