В Мали произошла попытка госпереворота

В Мали, как пишут Известия, произошла попытка военного переворота: вооруженные радикальные группировки нанесли скоординированные удары по ряду ключевых объектов в столице страны Бамако и других городах. Как сообщают местные и международные СМИ, бои идут одновременно в нескольких регионах. Наибольшую тревогу вызывают взрывы в районе военной базы Кати, расположенной недалеко от столицы, а также перестрелки у международного аэропорта Модибо Кейта. Повстанцы-туареги из FLA уже объявили об установлении контроля над городом Кидаль на севере страны.