Депортация за мелкие нарушения: в Польше предложили ужесточить условия для проживания украинцев

Согласно источнику, в польский Сейм был внесен законопроект, направленный на ужесточение условий для проживания граждан Украины в стране. Инициатива предлагает ввести депортацию после двух административных правонарушений в течение двух лет. Под перечень таких поступков попадают даже такие инциденты, как неправильный переход улицы, превышение скорости, выгул собаки без поводка и другие.