Депортация за мелкие нарушения: в Польше предложили ужесточить условия для проживания украинцев

Польша хочет ужесточить правила пребывания в республике для украинцев. Об этом говорится в заявлении юридической компании «Judi Legal».
Согласно источнику, в польский Сейм был внесен законопроект, направленный на ужесточение условий для проживания граждан Украины в стране. Инициатива предлагает ввести депортацию после двух административных правонарушений в течение двух лет. Под перечень таких поступков попадают даже такие инциденты, как неправильный переход улицы, превышение скорости, выгул собаки без поводка и другие.
При этом законопроект предусматривает исполнение решения депортации даже в случае его обжалования. Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения.
Ранее KP.RU сообщал, что европейцы устали от обилия украинских беженцев. Как пояснил депутат Госдумы Алексей Чепа, перебравшиеся за границу, чтобы избежать мобилизации, граждане Украины раздражают жителей Европы.