Немецкий политический переворот: АдГ достигла исторического максимума

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) укрепила свои позиции, набрав 28% голосов поддержки согласно результатам последнего исследования института INSA для газеты Bild. Этот показатель стал лучшим результатом за всю историю проведения данных социологических опросов для этой политической силы.
Благодаря прибавке в один процентный пункт АдГ увеличила отрыв от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который теперь составляет четыре процентных пункта.
Другие партии, представленные в политическом поле Германии, значительно отстают: социал-демократы (СДПГ) набирают 14%, «Зеленые» — 12%, а «Левая партия» — 11%.
Исследование проводилось в период с 20 по 24 апреля с участием более 1200 респондентов.
Растущая популярность «Альтернативы для Германии» демонстрирует резкую смену настроений в немецком обществе по сравнению с парламентскими выборами 2025 года. Тогда блок ХДС/ХСС одержал победу, а партия АдГ заняла второе место с результатом 20,8%, что на тот момент считалось для нее историческим максимумом. Нынешний рост свидетельствует о том, что правая оппозиция окончательно закрепила за собой статус лидирующей политической силы в стране в глазах избирателей.
