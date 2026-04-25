Российский Африканский корпус отражает атаку радикальных исламистов в Мали

Российские военнослужащие в составе Африканского корпуса отражают крупнейшую атаку радикальных исламистов из Азавада в Мали. По предварительным оценкам, боевики собрали свыше двух тысяч человек для одновременного удара по четырём городам, сообщает Mash.

Источник: Life.ru

Примерно в 10 утра по московскому времени джихадисты атаковали военные позиции сразу в нескольких населённых пунктах: Кидаль, Гао, Севар и Кати. На данный момент обстановка контролируется правительственными силами при поддержке Африканского корпуса.

В Севаре с утра начался обстрел аэропорта. На подступах к жилым кварталам боевиков разбили, прорваться внутрь им не удалось. Предположительно, Африканский корпус задействовал для зачистки ударные вертолёты КА-52, а также применял FPV-дроны.

В Кати противник понёс серьёзные потери. Зайти в город радикалам также не удалось, однако отдельные группы боевиков рассредоточены по жилой застройке. Гао и Кидаль остаются под контролем правительственных сил. Боестолкновения продолжаются.

Ранее стало известно, что около главной военной базы Мали под названием Кати, которая находится недалеко от столицы страны Бамако, были слышны взрывы и стрельба. Военные перекрыли дороги рядом с базой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.