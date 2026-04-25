Виктор Орбан отказался от мандата депутата

Источник: РБК

Премьер Венгрии Виктор Орбан отказался от мандата депутата парламента, полученного им как лидера списка ФИДЕС на прошедших выборах, в связи с поражением политической силы на выборах. Об этом он заявил в видеообращении, оно опубликовано в X.

Политик пояснил, что считает этот мандат, фактически, мандатом всей ФИДЕС.

«По этой причине я решил вернуть его. Я сейчас необходим не в парламенте, а в реорганизации патриотического движения», — сказал Орбан добавив, что фракция ФИДЕС нуждается в перестройке.

Парламентская фракция ФИДЕС, получившая 42 мандата по спискам и 10 индивидуальных, будет сформирована в понедельник, и ее лидером станет Гергели Гуляш, передает Magyar Nemzet.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По результатам голосования оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром получила 141 место в парламенте, 52 места ушли альянсу ФИДЕС и еще шесть — партии «Наша страна».

Материал дополняется.

