Качиньский: Польша нуждается в глубокой перестройке

В своем выступлении лидер PiS сделал акцент на необходимости формирования сильного государства, которое будет опираться на национальную гордость и безусловную лояльность граждан. По словам Качиньского, Польша сегодня полностью зависима от внешних факторов, что создает угрозы практически во всех сферах жизни. В качестве первоочередных мер он назвал приобретение ключевых компетенций в сфере искусственного интеллекта, проведение реформы образования для укрепления идентичности, а также возврат к программе задействования капитала, сосредоточенного в частных предприятиях и государственных компаниях.