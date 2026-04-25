Качиньский: Польша нуждается в глубокой перестройке

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, как сообщает Wirtualna Polska, выступил с программным заявлением, призвав к существенному изменению нынешней власти и глубокой перестройке государственного устройства. Выступая на партийной конференции «Альтернатива 2.0», политик подчеркнул, что страна нуждается в создании «иначе организованного государства» и устранении из политической элиты тех, кто, по его мнению, игнорирует установленные правила. Качиньский охарактеризовал текущую ситуацию в стране как «состояние паралича», требующее решительных действий.
В своем выступлении лидер PiS сделал акцент на необходимости формирования сильного государства, которое будет опираться на национальную гордость и безусловную лояльность граждан. По словам Качиньского, Польша сегодня полностью зависима от внешних факторов, что создает угрозы практически во всех сферах жизни. В качестве первоочередных мер он назвал приобретение ключевых компетенций в сфере искусственного интеллекта, проведение реформы образования для укрепления идентичности, а также возврат к программе задействования капитала, сосредоточенного в частных предприятиях и государственных компаниях.
Особое внимание политик уделил вопросам информационного суверенитета. Качиньский призвал к активному развитию отечественных облачных вычислений и национальных цифровых платформ, которые позволят Польше снизить зависимость от иностранных технологических решений. Эти меры в совокупности, по замыслу лидера PiS, должны стать основой для «глубокой перестройки» государства и ускорения экономического развития, которое в последнее время, по мнению оппозиции, замедлилось.
Конференция «Альтернатива 2.0», в рамках которой прозвучало это заявление, стала частью серии мероприятий PiS, посвященных выработке новых программных решений. Партия проводит подобные встречи с 2015 года, обычно накануне важных политических событий, включая парламентские выборы. Нынешние заявления Качиньского, затрагивающие сферы сельского хозяйства, здравоохранения, обороны и образования, рассматриваются наблюдателями как начало активной фазы подготовки PiS к борьбе за возвращение власти, причем акцент в этой борьбе делается на мобилизации патриотических сил и технологическом обновлении страны.
