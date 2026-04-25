Трамп ответил, возобновится ли война с Ираном из-за срыва переговоров

Отмена поездки спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера в Исламабад на переговоры с Ираном не означает возобновление войны. Об этом заявил Axios президент США Дональд Трамп.
«Нет. [Решение] этого не означает. Мы еще не думали об этом», — сказал он.
На своей странице в соцсети TruthSocial Трамп добавил, что в руководстве Ирана «царит огромная междоусобица и неразбериха». «Никто не знает, кто главный, включая их самих», — подчеркнул он.
Ранее 25 апреля стало известно, что Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад из-за позиции Ирана на мирных переговорах. По его словам, американской делегации не стоит совершать 18-часовой перелет в Пакистан и «болтать ни о чем».
Трамп добавил, что иранцы могут позвонить в Вашингтон в любое удобное для них время, если захотят.
«Аль-Джазира» сообщал, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи, накануне прибывший в Пакистан на переговоры, вылетел из Исламабада после встреч на высоком уровне и передачи пакистанским официальным лицам списка требований Тегерана для прекращения войны.
По данным канала, пакистанская и иранская делегации почти весь день проводили переговоры. Они подробно обсуждали «красные линии» Тегерана и где страна готова пойти на компромиссы. По словам пакистанских властей, они ознакомились с позицией Ирана и видят, что по некоторым вопросам произошел прогресс.
Между США и Ираном сейчас действует перемирие. Оно было объявлено 8 апреля сроком на две недели. Позже американский президент продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.
