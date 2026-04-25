Глава МИД Ирана усомнился в готовности США к переговорам

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил сомнение насчет готовности США к переговорам. Об этом он написал в соцсети X после визита в Пакистан.

Источник: РИА "Новости"

«Поделились позицией Ирана относительно реализуемой рамочной структуры для прекращения войны против Ирана. Пока неясно, действительно ли США серьезно настроены на дипломатию», — написал Аракчи.

Он назвал переговоры с посредниками в Исламабаде «очень плодотворными» и поблагодарил Пакистан за помощь в установлении мира на Ближнем Востоке.

По данным «Аль-Хадат», Аббас Аракчи планировал прилететь в Исламабад снова 26 апреля. Axios писал, что контакты США и Ирана могут состояться 27 апреля. Однако американский президент Дональд Трамп сегодня отменил поездку делегации в Исламабад и заявил, что представители Ирана «могут позвонить в любое время».

