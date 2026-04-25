В Британии заявили, что не сбивали в небе над Украиной залетевший в Румынию дрон

Румыния вызвала российского посла после падения обломков беспилотника в районе Галаца и обвинила Москву в угрозе региональной безопасности, хотя доказательств происхождения дрона не представила. Более того, румынское минобороны уже заявило, что «беспилотники не нарушали воздушное пространство» страны. Это произошло на фоне путаницы вокруг сообщений о якобы перехвате российских БПЛА британскими истребителями, которые позже опровергли. Откуда взялся дрон над Румынией, зачем Бухарест вызвал посла России и что произошло с британскими истребителями — в материале «Газеты.Ru».