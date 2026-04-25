Трамп выложил мем про Обаму, сравнив его правление с болотом

Президент США Дональд Трамп вновь обратился к визуальным сравнениям, чтобы продемонстрировать превосходство своего правления над эпохой предшественника. На этот объектом критики и одновременно гордости стал знаменитый отражающий бассейн в центре Вашингтона, расположенный между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна. В своей социальной сети Truth Social глава Белого дома опубликовал два снимка, которые, по его мнению, наглядно иллюстрируют, что столица при нем стала гораздо лучше, чем при Бараке Обаме.
Первый снимок демонстрирует водоем в плачевном состоянии: вода в нем имеет неприятный зеленый оттенок, а поверхность практически полностью покрыта тиной и водорослями. Этот коллаж Трамп подписал именем «Хуссейн Обама», прозрачно намекнув, что при 44-м президенте одна из главных достопримечательностей страны была превращена в настоящее болото. Второе фото представляет собой тот же самый бассейн, но уже с кристально чистой водой насыщенного синего цвета, и эту заслугу американский лидер закрепил за собой, подписав снимок собственной фамилией.
Таким образом, Трамп использовал метафору «болота» в прямом смысле, чтобы подчеркнуть контраст в подходе к управлению и благоустройству столицы. Пользователи сети уже обратили внимание, что публикация появилась спустя несколько месяцев после аналогичного заявления политика в декабре прошлого года, когда он обвинял Обаму в слабой внешнеполитической позиции в отношении Крыма. Тогда Трамп заявил, что его предшественник практически вынудил украинские власти оставить полуостров России.
Это не первый случай, когда Трамп критикует Обаму через визуальные образы и мемы. Ранее он уже высмеивал подход оппонента к переговорам с Ираном.
