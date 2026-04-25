«Обезглавливание — иллюзия»: Трампа предупредили о трёх роковых ошибках в войне с Ираном

Первым уроком Бёрнс назвал необходимость времени и терпения для решения сложных внешнеполитических проблем.
«Этот урок не о фатализме или избегании трудных решений. Он о том, чего можно достичь с приемлемой ценой, не затрагивая другие приоритеты, как внешние, так и внутренние», — написал экс-глава ЦРУ.
Он предупредил, что «обезглавливание руководства может показаться привлекательным кратчайшим путём, но, как быстро обнаружила эта администрация в Иране, это может быть иллюзией». При этом Бёрнс раскритиковал Трампа за «трагический выбор», назвав нынешнего президента США воодушевлённым успехом войны с Ираном в 2025 году и операцией по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что глава иранского МИД Аббас Аракчи на встрече с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром передал официальную позицию Тегерана по урегулированию конфликта с США. Как сообщает иранская телерадиокомпания, министр изложил взгляды и соображения Ирана относительно окончания войны. Аракчи прибыл в Пакистан в пятницу, эта страна выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.
