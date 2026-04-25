Иран нанёс американским базам больший ущерб, чем публично признавали США

Ранее американские СМИ со ссылкой на чиновников писали, что за время боевых действий с Ираном США выпустили более тысячи крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Кроме того, Пентагон израсходовал от полутора до двух тысяч зенитных боеприпасов (включая ракеты для Patriot и THAAD), причём на пополнение этих запасов может потребоваться до шести лет.