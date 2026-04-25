Виктор Орбан отказался от парламентского мандата

Покидающий пост премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил о своем решении отказаться от парламентского мандата. При этом он отметил, что готов и дальше возглавлять партию «Фидес». Свое видеообращение господин Орбан опубликовал в соцсети X.

«Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения… Руководство предлагает мне продолжить работу в качестве президента партии “Фидес”, и, если съезд окажет мне доверие, я готов к этой задаче», — сказал господин Орбан.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Виктор Орбан лишился власти спустя 16 лет правления «Фидес». Оппозиционная «Тиса» получила 141 из 199 мест в парламенте. Ее главе Петеру Мадьяру поручено сформировать новый состав правительства, а в должность премьера он вступит 9 или 10 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «По ту сторону эйфории».

Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
