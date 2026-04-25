Силы ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над регионами России за шесть часов

Российские силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над шестью регионами страны.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России в течение шести часов. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России в субботу, 25 апреля.

«В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщает ведомство.

Уточняется, что украинские беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также Республики Крым.

Ранее KP.RU сообщал, что силы противовоздушной обороны за ночь на субботу, 25 апреля, сбили 127 беспилотников киевского режима над несколькими регионами России. В Минобороны также заявили, что на одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области была пресечена попытка атаки дронов ВСУ.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше