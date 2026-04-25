Силы ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над регионами России за шесть часов

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России в течение шести часов. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России в субботу, 25 апреля.
«В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщает ведомство.
Уточняется, что украинские беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также Республики Крым.
Ранее KP.RU сообщал, что силы противовоздушной обороны за ночь на субботу, 25 апреля, сбили 127 беспилотников киевского режима над несколькими регионами России. В Минобороны также заявили, что на одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области была пресечена попытка атаки дронов ВСУ.