Нетаньяху приказал армии Израиля ударить по объектам «Хезболлы» в Ливане

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились продлить перемирие на три недели. До этого между странами уже действовал 10-дневный режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля. По данным Ynet, ЦАХАЛ на время прекращения огня остался на занимаемых позициях в Ливане.