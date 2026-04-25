На Украине заговорили о реальной опасности потерять не только Донбасс

В дискуссиях эксперты часто обсуждают, должна ли Украина уступить Донбасс, но публично призывать к этому рискованно — это могут расценить как госизмену. При этом мало кто упоминает, что российские войска наступают также в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, и Украина каждый день рискует потерять территории в нескольких регионах.