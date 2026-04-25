Нетаньяху приказал нанести мощные удары по «Хезболле» в Ливане

О других деталях операции, включая количество целей и районы нанесения ударов, официальный источник не сообщил.
Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по стартовым позициям ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Обстрелам подверглись пусковые комплексы в трёх населённых пунктах к северу от линии соприкосновения — Дейр-э-Захран, Кафр-Раман и аль-Саамия. В израильском оборонном ведомстве пояснили, что данные установки создавали прямую угрозу как для военнослужащих Израиля, так и для мирных жителей.
