Bloomberg рассказал, как Ормузский кризис грозит обрушить спрос на нефть

Нефтяной кризис в Ормузском проливе пока не привел к резкому падению спроса на топливо, но трейдеры предупреждают, что это произойдет, если ситуация не изменится, сообщает Bloomberg.
По словам экспертом, чем дольше Ормузский пролив будет оставаться закрытым, тем больше странам придется сократить потребление топлива, чтобы оно соответствовало предложению, которое упало как минимум на 10%.
Потеря миллиарда баррелей нефти практически гарантирована — это более чем вдвое превышает чрезвычайные запасы, которые правительства высвободили вскоре после начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, указывает Bloomberg.
Государства обращаются к запасам нефти, это пока помогает сдерживать рост цен, однако в связи с тем, что блокада пролива продолжается девятую неделю, снижение спроса распространяется по рынкам в разных частях мира.
«Сокращение спроса происходит в местах, которые не являются очевидными центрами ценообразования», — сказал главный экономист Trafigura Group Саад Рахим на FT Commodities Global Summit в Лозанне. Он предупредил, что рынки находятся «в критической точке перелома».
Трейдер Gunvor Group ожидает, что потери нефти в следующем месяце удвоятся и достигнут 5 млн баррелей в день, или 5% мировых запасов, из-за чего риск экономической рецессии возрастает. Другие аналитики и трейдеры считают, что потери уже достигли 4 млн баррелей в день. В самом «жестком» из трех сценариев, смоделированных Европейским центральным банком (ЕЦБ), цены на нефть Brent достигнут пика в $145 за баррель.
Согласно прогнозам консалтинговой компании FGE NexantECA, мировой спрос уже в этом квартале сократится на 5,3 млн баррелей в день, а 12-недельная блокада Ормузского пролива подтолкнет цену на нефть Brent до $154 за баррель. «Поскольку пока нет видимых признаков катастрофы» в западных странах, люди думают, что все в порядке и единственное последствие — это небольшое повышение цен на бензин", — пояснил Джунейт Казокоглу из FGE.
Однако сокращение спроса «неизбежно произойдет и уже происходит волнообразно», отметил он. «Первой пострадала Азия, следующей будет Африка. В Европе уже начали говорить о нехватке некоторых видов топлива и ощущать влияние цен», — добавил он. В экстремальных сценариях FGE цена на нефть должна подскочить до $250 за баррель.
«Если в течение трех месяцев не произойдет никакого возобновления работы, то это станет макроэкономической проблемой и мир окажется на грани рецессии», — предупредил Фредерик Лассер из Gunvor. Компания уже провела стресс-тест на фоне перспектив резкого роста цен на нефть до $200 или даже $300 за баррель.
Особенно уязвимыми являются так называемые средние дистилляты, к которым относится дизельное топливо, указывает Bloomberg. Цены в Европе на него в прошлом месяце превысили $200 за баррель, достигнув самого высокого уровня с 2022 года. В Индии операторы автопарков грузовых автомобилей готовятся к нормированию топлива и первому за последние годы значительному повышению цен на него, сообщает агентство.
«Через несколько недель мы начнем получать сообщения о проблемах с обеспечением поставок дизельного топлива — это основа мировой экономики, обеспечивающая перемещение товаров», — отметил стратег Macquarie Group Викас Двиведи в интервью Bloomberg Television. «Когда это коснется дизельного топлива, тогда мы все это поймем и почувствуем», — добавил он.
«Повышение цен за последние полтора месяца привело к резкому снижению спроса на топливо со стороны американских потребителей», — сказали аналитики Barclays Plc. Американские водители при средних ценах выше $4 покупают на 5% меньше галлонов бензина, чем год назад.
Страны Международного энергетического агентства (МЭА), включая США, Германию и Японию, объявили о беспрецедентном высвобождении 400 млн баррелей в попытке восполнить огромный дефицит предложения, Китай также использовал свои резервы. «Мы заимствовали поставки, — заявил генеральный директор трейдера Vitol Group Рассел Харди. — Но так нельзя делать вечно. Необходимость нормирования спроса влечет за собой рецессию».
