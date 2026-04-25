Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колокольцев назвал военных из КНДР настоящими союзниками России

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что военнослужащие из КНДР, помогавшие в освобождении Курской области, показали себя настоящими союзниками России. Об этом он сказал в интервью ИС «Вести».

Источник: Life.ru

Глава ведомства подчеркнул, что корейские военные доказали на деле, что являются настоящими друзьями. Он отметил, что российские делегации убедились, как трепетно в КНДР чтят память о погибших советских воинах, захороненных на корейской земле.

«И если взять ту же Курскую область, то военнослужащие проявили мужество и героизм при участии в СВО», — добавил Колокольцев.

Ранее Life.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын совершил инспекцию строительной площадки будущего Мемориального музея. Монумент создаётся в честь военнослужащих Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области.

