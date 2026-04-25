NYT узнала, что США начнут отказывать в грин-карте критиковавшим Израиль

Иммигрантам теперь могут отказать в выдаче грин-карт за выражение политических взглядов — в частности, за участие в пропалестинских протестах, критику Израиля в соцсетях и осквернение флага США, следует из новых инструкций.

Источник: РБК

Министерство внутренней безопасности США распространило среди сотрудников иммиграционной службы инструкции, согласно которым иммигрантам может быть отказано в выдаче грин-карты в случае участия в пропалестинских протестах, критики Израиля или осквернения американского флага, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Критика Израиля рассматривается министерством как потенциально дисквалифицирующий фактор. В инструкциях в качестве примера приведена публикация в соцсетях, в котором сказано: «Остановите израильский террор в Палестине» с перечеркнутым израильским флагом.

«Если вы ненавидите Америку, вы не имеете права требовать жить в Америке», — заявил представитель Службы гражданства и иммиграции США Зак Калер. В феврале глава ведомства Джозеф Эдлоу подчеркнул, что в США «нет места для иностранцев, которые придерживаются антиамериканских идеологий или поддерживают террористические организации».

В августе прошлого года Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа планирует тщательно проверять соцсети на предмет «антиамериканских идеологий» при принятии решения о выдаче виз или грин-карт. Служба гражданства и иммиграции (USCIS) тогда выпустило директиву, согласно которой сотрудники должны уделять особое внимание проверкам того, причастен ли претендент «к антиамериканским или террористическим организациям», при рассмотрении заявлений на получение грин-карт, рабочей визы и других. В документе упоминается иммиграционное законодательство времен холодной войны, которое запрещало иммигрантам получать американское гражданство, если они являются членами коммунистических или анархистских организаций. Какие именно высказывания власти будут классифицировать как антиамериканские, в директиве не уточнялось.

Министерство внутренней безопасности тогда заявило, что больше не будет закрывать глаза на тех, кто стремится жить и работать в США, но критикует американскую политику. «Если вы ненавидите Америку, не пытайтесь жить в Америке. Все очень просто», — подчеркнули там.

CNN тогда сообщал, что Госдепартамент с начала года аннулировал более 6 тыс. студенческих виз.

Весной того же года американские власти решили проверять социальные сети иммигрантов на наличие признаков антисемитизма. Многие претенденты, в том числе подающие заявления на выдачу туристических или студенческих виз, теперь должны предоставлять свои аккаунты в социальных сетях.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше