NYT узнала, что США начнут отказывать в грин-карте критиковавшим Израиль

В августе прошлого года Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа планирует тщательно проверять соцсети на предмет «антиамериканских идеологий» при принятии решения о выдаче виз или грин-карт. Служба гражданства и иммиграции (USCIS) тогда выпустило директиву, согласно которой сотрудники должны уделять особое внимание проверкам того, причастен ли претендент «к антиамериканским или террористическим организациям», при рассмотрении заявлений на получение грин-карт, рабочей визы и других. В документе упоминается иммиграционное законодательство времен холодной войны, которое запрещало иммигрантам получать американское гражданство, если они являются членами коммунистических или анархистских организаций. Какие именно высказывания власти будут классифицировать как антиамериканские, в директиве не уточнялось.