«ЕП» назвала условия ЕС для кредита Киеву на €90 млрд

Средства по кредиту распределены так: €30 млрд — на бюджетную поддержку, €60 млрд — на военную. Это покроет две трети потребностей Украины на два года, пишет газета. При этом военные средства Украина получит без условий, а бюджетную помощь — только в обмен на реформы, уточнила газета. Собеседник «ЕП» подчеркнул, речь не идет о новых требованиях — только о тех обязательствах, которые Киев уже взял на себя, в том числе в рамках процедуры вступления в ЕС.