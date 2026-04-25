«ЕП» назвала условия ЕС для кредита Киеву на €90 млрд

В обмен на предоставление Украине кредит от ЕС на €90 млрд стране потребуется принять ряд реформ, касающиеся верховенства права и борьбы с коррупцией, сообщает украинская газета «Европейская правда» («ЕП») со ссылкой на источники.
По данным издания, 23 апреля основная законодательная база для предоставления кредита ЕС Украине на 2026−2027 годы была одобрена. Тем не менее украинский лидер Владимир Зеленский называет ожидаемым сроком получения первого транша май-июнь. Причина, пишет газета, в том, что впереди Киев ждут еще несколько недель или даже месяцев согласований с Еврокомиссией, а также ряд юридических решений, которые предстоит принять обеим сторонам.
Как пишет газета, предварительный перечень условий уже обсуждался в Брюсселе с украинским вице-премьером по евроинтеграции Тарасом Качкой. По словам источника, в условия войдут элементы плана «10 пунктов Качки-Кос». Собеседник газеты отметил, что по этому плану Украина не демонстрирует достаточного прогресса.
«10 пунктов Качки-Кос» (или план Качки-Кос) — это согласованный в декабре 2025 года между Качкой и еврокомиссаром Мартой Кос перечень приоритетных реформ для ускорения вступления Украины в ЕС и получения финансовой помощи. План сосредоточен на верховенстве права, борьбе с коррупцией и развитии подотчетных демократических институтов.
Для запуска кредита, пишет «ЕП», необходимы три документа:
кредитное соглашение на €90 млрд;
меморандум по макрофинансовой помощи;
поправки к Ukraine Facility (Украинский фонд, четырехлетняя программа финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза, рассчитанная на 2024−2027 годы, с общим бюджетом до €50 млрд).
Средства по кредиту распределены так: €30 млрд — на бюджетную поддержку, €60 млрд — на военную. Это покроет две трети потребностей Украины на два года, пишет газета. При этом военные средства Украина получит без условий, а бюджетную помощь — только в обмен на реформы, уточнила газета. Собеседник «ЕП» подчеркнул, речь не идет о новых требованиях — только о тех обязательствах, которые Киев уже взял на себя, в том числе в рамках процедуры вступления в ЕС.
Газета также выяснила, что первый оборонный транш ЕС составит €6 млрд и пойдет на закупку дронов. При этом Украина, согласно условиям, должна будет открыть счет в Deutsche Bundesbank и дать ЕС права мониторинга расходов. Первая выплата будет не позднее июня 2026 года.
Бюджетная поддержка 2026 года (€16,7 млрд) разделена поровну: €8,35 млрд — через Ukraine Facility (под реформы для вступления в ЕС) и €8,35 млрд — через макрофинансовую помощь (МФД), где условия легче. Первой поступит именно МФД тремя траншами: €3,2 млрд — в июне, €3,7 млрд — летом, €1,45 млрд — осенью.
По Ukraine Facility обновленный график и перечни реформ пока согласовываются, но в них также добавят верховенство права и борьбу с коррупцией. В ближайшее время (май-июнь) Украина получит €2,7 млрд по старым обязательствам.
«Все без исключения европейские собеседники — и неофициально, и под запись — говорят, что в результате финансирование Украины будет зависеть от того, показывает ли официальный Киев готовность проводить реформирование страны, приближать ее к европейским нормам», — говорится в материале газеты.
Страны ЕС одобрили кредит Киеву 22 апреля. Позже его утвердил Евросовет. Одновременно с одобрением кредита Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России.
Ранее вето на кредит Киеву накладывала Венгрия. Проигравший оппозиции на выборах Виктор Орбан блокировал выплату из-за спора с Украиной по поводу перебоев с поставками российской нефти по трубопроводу «Дружба». Победивший на выборах лидер «Тисы» Петер Мадьяр также призывал Зеленского возобновить поставки по «Дружбе».
Как пишет «ЕП», 22 апреля после возобновления работы нефтепровода «Дружба» стартовала письменная процедура одобрения кредита Украине, которая должна была длиться сутки, но Венгрия затягивала ответ. По договоренности дедлайн продлили на несколько часов — и, как выяснило издание, венгерские чиновники все это время ждали, пока российская нефть физически пересечет словацко-венгерскую границу. Только получив подтверждение, они направили в секретариат Совета ЕС письмо со словом «ДА», что и стало позволило одобрить кредит.
Москва выступает против военной помощи Киеву и считает, что она лишь затягивает конфликт.
