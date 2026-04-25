Женщина погибла и еще девять человек пострадали при ударах ВСУ по ДНР

Один человек погиб и еще девять мирных жителей пострадали при ракетном ударе ВСУ по ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

Источник: РБК

Один человек погиб и еще девять мирных жителей пострадали при ракетном ударе ВСУ по ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

«В Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа в результате ракетного удара погибла женщина 1957 года рождения», — написал он.

Также ранения средней степени тяжести получили две женщины и двое мужчин.

Кроме того, при атаке украинского БПЛА по автозаправочному комплексу в Куйбышевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили женщина и трое мужчин. Еще один мужчина пострадал при атаке дрона на автодороге Светлодарск — Дебальцево.

По словам Пушилина, всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Материал дополняется.

