Китай пригрозил мерами ЕС за включение его компаний в 20-й пакет санкций

Китай примет меры для защиты своих компаний, которые попали в 20-й пакет санкций ЕС против России, и ответственность за последствия понесет сам ЕС, заявили в Министерстве коммерции КНР, передает Reuters.

Источник: РБК

Решение включить в список санкций китайские компании, по словам ведомства, «противоречит духу консенсуса, достигнутого между лидерами Китая и ЕС, и серьезно подрывает взаимное доверие и стабильность двухсторонних отношений».

Министерство заявило, что примет «необходимые меры», чтобы обеспечить безопасность развития компаний, а также указало, что «все последствия лягут на плечи ЕС».

23 апреля Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит Киеву. Председатель Антонио Кошта заявил, что «стратегия ЕС по достижению справедливого и прочного мира на Украине опирается на два столпа: укрепление Украины и усиление давления на Россию».

Москва осуждает любую помощь Украине и считает санкции западных стран незаконными и неэффективными.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

