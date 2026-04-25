Китай пригрозил мерами ЕС за включение его компаний в 20-й пакет санкций

23 апреля Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит Киеву. Председатель Антонио Кошта заявил, что «стратегия ЕС по достижению справедливого и прочного мира на Украине опирается на два столпа: укрепление Украины и усиление давления на Россию».