Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии тысячи человек вышли на протест против Мерца

БЕРЛИН, 25 апр — РИА Новости. Пять тысяч человек вышли в субботу на акцию протеста в немецком Марбурге против политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца и возможного сокращения социальных расходов, сообщил региональный портал Hessenschau.

Источник: Reuters

«По данным полиции, в демонстрации в центре Марбурга в субботу приняли участие около 5000 человек… Протест был направлен против политики федерального правительства и грозящего сокращения социальных гарантий. На плакатах среди прочего призывали к сопротивлению “в болезненные времена МЕРЦа” (игра слов с фамилией канцлера Merz и словом Schmerz — “боль”)», — говорится в публикации.

Как уточняет портал, к участию в демонстрации призывали различные левые группы, в том числе партия «Левые». Также к акции присоединились профсоюзы, включая DGB (Ассоциация германских профсоюзов) и IG Metall (Профессиональный союз работников металлообрабатывающих и электротехнических отраслей промышленности).

«В обращении к участникам акции говорилось, что их члены напрямую затронуты нынешними планами сокращений со стороны черно-красного федерального правительства. В качестве примеров назывались урезание бюджета на уход в больницах и сокращения в обеспечении пациентов медицинской помощью», — говорится в сообщении.

По данным издания, демонстранты утром собрались у вокзала и прошли к зданию, где проходило заседание социальных комитетов Христианско-демократического союза (ХДС). Там выступал Мерц. В этом же здании расположен земельный театр, который, по данным портала, протестующие забросали пакетами с краской.

По информации издания, критика в адрес канцлера звучала не только на улице, но и внутри самой партии. Делегаты съезда Христианско-демократического объединения работников Германии выразили обеспокоенность тем, что бремя реформ может быть переложено исключительно на граждан.

Сам же Мерц в ходе выступления утверждал, что сокращения государственных пенсий не последует. По его словам, власти якобы намерены сохранить «сильную пенсионную систему».

ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше