Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска отбивают крупнейшую атаку боевиков-исламистов в Мали

В Мали российские военные из Африканского корпуса отражают масштабную атаку радикальных исламистов из Азавада. Об этом пишет Mash.

Утром в воскресенье более двух тысяч боевиков атаковали позиции сразу в четырёх городах: Кидаль, Гао, Севар и Кати. В Севаре исламисты обстреляли аэропорт, но прорваться в город не смогли. По данным канала, Африканский корпус применил вертолёты Ка-52 и беспилотники. В Кати боевики также не зашли, понеся серьёзные потери. Отдельные группы рассеяны по жилым кварталам.

Подробности боёв в Гао и Кидале не уточняются, но эти города остаются под контролем правительственных сил. Сражения продолжаются.

Ранее Африканский корпус освободил в Мали граждан России и Украины Олега Грету и Юрия Юрова, захваченных террористами в Нигере в июле 2024 года. У освобождённых выявили многочисленные заболевания и сильное истощение.