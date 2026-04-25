Российские войска отбивают крупнейшую атаку боевиков-исламистов в Мали

В Мали российские военные из Африканского корпуса отражают масштабную атаку радикальных исламистов из Азавада. Об этом пишет Mash.
Утром в воскресенье более двух тысяч боевиков атаковали позиции сразу в четырёх городах: Кидаль, Гао, Севар и Кати. В Севаре исламисты обстреляли аэропорт, но прорваться в город не смогли. По данным канала, Африканский корпус применил вертолёты Ка-52 и беспилотники. В Кати боевики также не зашли, понеся серьёзные потери. Отдельные группы рассеяны по жилым кварталам.
Подробности боёв в Гао и Кидале не уточняются, но эти города остаются под контролем правительственных сил. Сражения продолжаются.
Ранее Африканский корпус освободил в Мали граждан России и Украины Олега Грету и Юрия Юрова, захваченных террористами в Нигере в июле 2024 года. У освобождённых выявили многочисленные заболевания и сильное истощение.