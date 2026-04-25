Российские войска отбивают крупнейшую атаку боевиков-исламистов в Мали

Утром в воскресенье более двух тысяч боевиков атаковали позиции сразу в четырёх городах: Кидаль, Гао, Севар и Кати. В Севаре исламисты обстреляли аэропорт, но прорваться в город не смогли. По данным канала, Африканский корпус применил вертолёты Ка-52 и беспилотники. В Кати боевики также не зашли, понеся серьёзные потери. Отдельные группы рассеяны по жилым кварталам.