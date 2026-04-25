NYP: делегация Ирана покинула Пакистан без переговоров с США

По данным издания, Тегеран твердо заявил, что Аббас Аракчи не встретится с представителями США во время визита в столицу Пакистана Исламабад.
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан, где должна была состояться встреча с Аббасом Аракчи.
До этого момента официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи указал, что встреча между представителями Ирана и США в Исламабаде не запланирована.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.