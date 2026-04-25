Трамп заявил, что получил новое предложение от Ирана

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после отмены поездки своих переговорщиков в Пакистан заявил, что Штаты получили новое предложение от Ирана.

Источник: www_ria_ru

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Ожидалось, что в субботу туда отправятся спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, но американский лидер отменил их поездку. Иранская делегация, по некоторым данным, уже покинула Пакистан.

«Они дали нам бумагу, которая должна была быть лучше. Что интересно, сразу же после того, как я отменил это (поездку представителей США на переговоры — ред.), через 10 минут у нас была новая бумага, гораздо лучше», — сказал Трамп журналистам.

На вопрос о содержании документа Трамп заявил, что главными остаются гарантии Тегерана не заниматься разработкой ядерного оружия.

«Иран не может обладать ядерным оружием, очень просто», — сказал американский лидер.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.

