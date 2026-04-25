В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали четыре человека

Губернатор уточнил, что в селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены четверо: у одного мужчины осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, у второго пострадавшего — осколочные ранения спины, у 13-летнего мальчика — рваная рана ноги, у 12-летнего мальчика — осколочные ранения плеча и спины. Пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ, им оказывают всю необходимую помощь. На месте атаки повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.