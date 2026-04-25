Царев: войска РФ развивают наступление у Брусовки и Старого Каравана

Экс-депутат Рады сообщил о выходе войск РФ к каналу Северский Донец — Донбасс в районе Дибровы.

Источник: Аргументы и факты

На краснолиманском направлении российские подразделения развивают наступление в районе сел Брусовка и Старый Караван, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Согласно его сведениям, российские военные наступают на Брусовку и Старый Караван со стороны освобожденного ранее населенного пункта Диброва.

Экс-парламентарий сообщил также о выходе войск РФ в районе Дибровы к каналу Северский Донец — Донбасс и их продвижении на его западном берегу в районе села Малиновка.

По информации военкора Юрия Котенка, российские военные переправились через канал Северский Донец — Донбасс и атаковали позиции ВСУ в районе Малиновки и Тихоновки.

Военкор сообщил также о прорыве подразделений РФ к центру села Рай-Александровка, расположенного неподалеку от Малиновки. Согласно сведениям Котенка, российские военные ведут бои в районе улицы Партизанской, на северо-востоке села, а также севернее улицы Подгорной, выбивая украинских боевиков расположенного на меловом склоне из опорника.

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
