В Израиле прошли акции протеста против правительства Нетаньяху

Как сообщает газета Haaretz, в Тель-Авиве участники традиционной субботней акции, среди которых преобладают сторонники левых политических сил, на этот раз отпраздновали победу на парламентских выборах в Венгрии лидера местной оппозиции Петера Мадьяра над Виктором Орбаном, который долгие годы был главным союзником Нетаньяху в Европе.