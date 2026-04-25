Минздрав Ливана сообщил о гибели двух человек при израильском авианалете

БЕЙРУТ, 25 апреля. /ТАСС/. Самолеты израильских ВВС атаковали населенный пункт Сафед-эль-Баттих на юге Ливана, в результате убиты двое мирных граждан. Об этом сообщил Минздрав республики.
«Ракетный удар был нанесен по одному из жилых домов, погибли двое и еще 17 получили ранения, — указывается в тексте. — Число жертв и пострадавших может возрасти, учитывая, что спасатели продолжают разбор завалов».
Ранее приводились данные о шести погибших за сутки при израильских атаках и артобстрелах. Сафед-эль-Баттих находится в окрестностях города Бинт-Джбейль, вокруг которого идут бои между израильской армий и отрядами шиитской милиции «Хезболлах».
По данным МВД республики, с 17 апреля, когда вступило в силу перемирие на юге Ливана, израильские войска нарушили режим прекращения огня свыше 200 раз. Бойцы «Хезболлах» в ответ девять раз запускали ракеты и беспилотники в сторону израильской территории.