Фицо заявил, что не удивился бы очередной остановке «Дружбы»

Он также добавил, что правительство Словакии будет очень внимательно следить за развитием ситуации вокруг трубопровода «Дружба», по которому в четверг нефть после почти трехмесячного перерыва стала поступать в республику. «Конечно же, мы будем очень внимательно следить за развитием [ситуации] вокруг нефтепровода “Дружба”, работа которого была опять восстановлена. Сегодня очевидно, что он не был поврежден. Его остановка должна была нанести ущерб Виктору Орбану [на состоявшихся в Венгрии 12 апреля] выборах и нашему правительству. Словацкое правительство своей решительной и суверенной политикой очень способствовало восстановлению работы этого нефтепровода, столь важного для энергетической безопасности Центральной Европы», — сказал Фицо.