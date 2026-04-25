Фицо заявил, что не удивился бы очередной остановке «Дружбы»

БРАТИСЛАВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо не удивила бы очередная остановка украинскими властями нефтепровода «Дружба». Об этом он заявил в видеообращении к согражданам в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Меня совершенно не удивило бы, что после получения €90 млрд военного кредита [от Евросоюза] украинский президент принял бы решение “Дружбу” опять остановить», — отметил премьер. Он сообщил, что заявил об этом, в частности, и 24 апреля главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен во время неформального саммита Евросоюза на Кипре. «В этом случае [очередной остановки “Дружбы”] для меня будет очень и очень интересна реакция ЕС, и прежде всего ЕК», — сказал Фицо.
Словацкий премьер отметил, что был против предоставления «военного кредита» Украине и что Словакия не участвует в его обеспечении. «Я думаю, что он приведет лишь к дальнейшим страданиям в российско-украинской войне, которая, как совершенно очевидно, не имеет никакого военного решения. Она может быть закончена только переговорами, дипломатически», — отметил Фицо.
Он также добавил, что правительство Словакии будет очень внимательно следить за развитием ситуации вокруг трубопровода «Дружба», по которому в четверг нефть после почти трехмесячного перерыва стала поступать в республику. «Конечно же, мы будем очень внимательно следить за развитием [ситуации] вокруг нефтепровода “Дружба”, работа которого была опять восстановлена. Сегодня очевидно, что он не был поврежден. Его остановка должна была нанести ущерб Виктору Орбану [на состоявшихся в Венгрии 12 апреля] выборах и нашему правительству. Словацкое правительство своей решительной и суверенной политикой очень способствовало восстановлению работы этого нефтепровода, столь важного для энергетической безопасности Центральной Европы», — сказал Фицо.