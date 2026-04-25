Сакс предупредил Трампа: заблуждение в собственном могуществе ведет к катастрофе

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета и директор Центра устойчивого развития Джеффри Сакс, как пишет ТАСС, призвал Вашингтон отказаться от самообмана относительно своего исключительного положения в мире. В интервью журналисту Такеру Карлсону он заявил, что представление о США как о самой могущественной державе в мировой истории является всепоглощающим заблуждением, которое мешает стране выстраивать реалистичную внешнюю политику.
Сакс подверг критике риторику действующего президента Дональда Трампа, который регулярно подчеркивает абсолютное превосходство Америки. По словам эксперта, подобные утверждения могут доставлять удовольствие сторонникам главы государства, однако они представляют собой принципиально неверный подход к международным делам. Профессор убежден, что сегодняшний пафос Вашингтона — это лишь пережитки устаревшей идеи о том, что именно Соединенные Штаты должны управлять всем миром.
Вместо бесплодных попыток утвердить гегемонию профессор предложил прагматичный выход из сложившейся ситуации. Сакс подчеркнул, что в современном мире уже существует множество ядерных держав и других могущественных стран, поэтому Соединенным Штатам следует искать способы ладить, понимать друг друга и сотрудничать. По его мнению, Вашингтону необходимо перестать действовать в одиночку и начать активно искать союзников среди сильных государств.
Особую тревогу экономиста вызывает риск попадания в ловушку большой войны, которая за короткое время способна разрушить мировую экономику или даже привести к уничтожению цивилизации. Сакс отметил, что нынешний американский лидер придерживается особого мнения на этот счет и искренне полагает, что именно ему суждено управлять миром. Однако, предупреждает эксперт, реальное могущество сегодня измеряется не громкими заявлениями, а способностью договариваться и решать общие проблемы без конфронтации.
Штаты уже посыпались: в США фиксируют рекордный обвал рынка жилья.