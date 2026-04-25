Трамп: переговоры с Ираном могут продолжиться по телефону в любой момент

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры представителей США и Ирана могут продолжиться по телефону в любой момент.
«Вы, наверное, слышали, что мы отменили поездку (спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан — прим. ТАСС). Мы не намерены тратить по 15 часов на перелеты, чтобы получить документ, который для нас недостаточно хорош», — заявил американский лидер во время общения с журналистами перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон.
«Мы будем вести дела по телефону, они могут позвонить нам в любой момент», — отметил американский президент. При этом он утверждал, что США «не знают, кто руководит» Ираном, но выразил готовность «иметь дело с любым, кто будет руководить процессом». «Они могут позвонить мне, когда захотят», — добавил Трамп.
Ранее он отменил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном, обосновав решение тем, что на поездку ушло бы «слишком много времени и трудов». 24 апреля корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что прямые переговоры между американской и иранской делегациями состоятся 27 апреля в Исламабаде. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Уиткофф и Кушнер должны были направиться в Исламабад 25 апреля, чтобы выслушать иранскую сторону.
После этого представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует проводить встречу с представителями США во время визита главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи в Пакистан. Багаи подчеркнул, что Арагчи пообщается лишь с пакистанскими представителями высокого ранга в рамках посреднических усилий Исламабада по прекращению конфликта на Ближнем Востоке. 25 апреля телеканал Al Hadath сообщил, что Арагчи покинул Исламабад после переговоров с официальными лицами Пакистана.