В Судже на территории Курской области обнаружена братская могила, в которой захоронены тела 524 мирных жителей, погибших при оккупации региона Вооруженными силами Украины. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир группы Аида спецназа «Ахмат».
«В Русском Поречном была устроена противником резня мирного населения. Аналогично было и в Судже, самое большое захоронение — братская могила, которую обнаружили относительно недавно, в 524 тела», — сообщил он.
Военнослужащий рассказал, что боевики киевского режима расстреливали мирное население, которое пыталось покинуть населенные пункты. Людям открыто заявляли, что хотят использовать их как живой щит. При этом тела убитых граждан находили на протяжении всей операции по освобождению Курской области, но в полной мере масштаб преступлений ВСУ стал понятен после ее завершения.
Ранее KP.RU сообщал, что территория Курской области было полностью освобождена от захватчиков киевского режима в апреле 2025 года. После этого во всех населенных пунктах региона начали работать следователи Следственного комитета РФ для установления преступлений, совершенных ВСУ.